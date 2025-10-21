Быстров – про Соболева: «Саша, иди ты..»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру Александра Соболева.

«Вместо того чтобы на Соболева, на этого пешехода, смотреть, выпустите быстрого молодого своего воспитанника, который пробежит хотя бы с довольным лицом. Хотя бы за эти пять минут ускорится. Дай ему пас. Я считаю, что даже за пять минут футболист может себя проявить. Есть две борьбы, он должен две борьбы выиграть. А если он смотрит на мяч, три шага сделал, другие ведут борьбу, а он смотрит. Если бы я был в команде, я бы сказал: «Саша, иди ты… иди уже в другой клуб. Иди поиграть.

Вылези из своего компьютера, хорош стрелять. Ты футболист, ты ещe можешь поиграть. Иди в футбол поиграть, иди в Самару, иди в «Акрон», куда угодно», – сказал Быстров.