Быстров – про Соболева: «Саша, иди ты..»

Сегодня, 10:15
5

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру Александра Соболева.

«Вместо того чтобы на Соболева, на этого пешехода, смотреть, выпустите быстрого молодого своего воспитанника, который пробежит хотя бы с довольным лицом. Хотя бы за эти пять минут ускорится. Дай ему пас. Я считаю, что даже за пять минут футболист может себя проявить. Есть две борьбы, он должен две борьбы выиграть. А если он смотрит на мяч, три шага сделал, другие ведут борьбу, а он смотрит. Если бы я был в команде, я бы сказал: «Саша, иди ты… иди уже в другой клуб. Иди поиграть.

Вылези из своего компьютера, хорош стрелять. Ты футболист, ты ещe можешь поиграть. Иди в футбол поиграть, иди в Самару, иди в «Акрон», куда угодно», – сказал Быстров.

  • Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 15 матчей.
  • На его счету 5 голов и 2 результативные передачи.

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1761033131
Соболев футболистом уже никогда не будет. Образ - тупой мент.
Ответить
FWSPM
1761034419
скоро пойдет
Ответить
Cleaner
1761037194
Быстров, НЕ УКАЗЫВАЙ Семаку!
Ответить
Spartak_forv@
1761037211
Здесь с Володькой трудно поспорить
Ответить
Alemann
1761037218
Я вообще не понимаю, что это из свинарника делает в команде.
Ответить
