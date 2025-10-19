Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов отреагировал на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»

Радимов отреагировал на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»

Сегодня, 12:06
16

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил матч 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

  • С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.
  • Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.
  • «Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«Счет матча не сенсация. «Ростов» приезжает в Москву, не поднимая лапки. Играет с позиции силы – очень уверенно. Уверен, что они домой приедут расстроенные, что упустили победу», – сказал Радимов.

Еще по теме:
«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака» 2
Игрок «Спартака» забил прямым ударом с углового 4
Спартаковец Ву: «Пушкина не знаю, но знаю Путина – его все знают» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Радимов Владислав
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1760865402
До чего же уныл синит, что даже Буланову сказать нечего, все только о Спартаке и о Спартаке))
Ответить
FCSpartakM
1760868439
"Играет с позиции силы – очень уверенно". С какой позиции? Играть в большинстве на контратаках и фолить? Ростов вчера смотрелся максимально странно, имея большую часть матча на игрока больше и так скромно в атаке.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1760870766
Рэдбул опять загнул!!!
Ответить
crf57
1760872603
Здорово мы этот жалкий спартак повозили! Ха-ха! Еще и в чемпионы метили,УБОГИЕ!!!
Ответить
Айболид
1760875778
Обиженные рылы , когда их тыкают носом в г , начинают стрелки метать в сторону ВЕЛИКОГО Зенита . Прям как ба.ндеровский бот провокатор местный . Срамота !
Ответить
