Радимов отреагировал на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил матч 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«Счет матча не сенсация. «Ростов» приезжает в Москву, не поднимая лапки. Играет с позиции силы – очень уверенно. Уверен, что они домой приедут расстроенные, что упустили победу», – сказал Радимов.