Галактионов прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА

Вчера, 22:48
5

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил исход матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0).

  • У «Локо» забивали только россияне.
  • Красно-зеленые вышли в лидеры РПЛ.
  • Следующий соперник – «Акрон» (26 октября).

– Мы довольны. Сказал ребятам слова восхищения, им можно поаплодировать за игру. Организация, дисциплина были на высоком уровне во всех фазах игры. После паузы на сборные помог уровень готовности, нашли определенный баланс футболистов, вернувшихся в команду. Монтес прилетел в ночь и только пять минут провел разминку, провел качественный матч. Мы старались прессинговать, наши разящие атаки принесли результат.

– «Локомотив» мчит к чемпионству?

– Мы работам от матча к матчу, есть цели и задачи, которые надо решать. Ребята воодушевлены, стараются делать все на максимуме. Есть этап подготовки, надо пройти его правильно. Это общая задача всего клуба.

– Команда не проигрывает 12 матчей…

– Не акцентируем на этом внимание. Наша задача двигаться вперед.

– Залог успешной серии?

– Баланс. Многие выполняют черновую работу, команда действует дисциплинированно.

Источник: «Матч ТВ»
