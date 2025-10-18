Челестини прокомментировал результативную ошибку Торопа в матче с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об ошибке вратаря Владислава Торопа в матче 12-го тура РПЛ против «Локо» (0:3).

Тороп пропустил 2-й гол с нулевого угла – забил Дмитрий Воробьев.

Владислав заменял в матче травмированного Игоря Акинфеева.

К следующему матчу РПЛ основной вратарь ЦСКА будет готов.

– Что сказали Торопу, допустившему ошибку в эпизоде со вторым голом?

– Ему надо учиться. Сегодня все мы допустили огромное количество ошибок. Важно учиться на своих ошибках. Другое дело, что если вратарь допускает одну ошибку, то…

Нужно играть матчи, набираться опыта. Будут хорошие и плохие игры. Помните, какой он невероятный сэйв совершил в кубковой игре здесь с «Локомотивом»? Так что спокойствие.