РПЛ. «Спартак» в меньшинстве спасся в матче с «Ростовом» (1:1)

«Спартак» в 12-м туре РПЛ ушел от поражения от «Ростова». Хозяев на 85-й минуте спас Эсекьель Барко.
С 26-й минуты москвичи были в меньшинстве после удаления Александера Джику.
«Спартак» отстает от первого места на пять очков, но у лидирующего ЦСКА матч в запасе. «Ростов» вернулся на десятую строчку.
Россия. Премьер-лига. 12 тур
Спартак - Ростов - 1:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Т. Сулейманов, 54; 1:1 - Э. Барко, 85.
Удаления: А. Джику, 26 - нет.
Источник: «Бомбардир»