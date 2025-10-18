РПЛ. «Спартак» в меньшинстве спасся в матче с «Ростовом» (1:1)

«Спартак» в 12-м туре РПЛ ушел от поражения от «Ростова». Хозяев на 85-й минуте спас Эсекьель Барко.

С 26-й минуты москвичи были в меньшинстве после удаления Александера Джику.

«Спартак» отстает от первого места на пять очков, но у лидирующего ЦСКА матч в запасе. «Ростов» вернулся на десятую строчку.