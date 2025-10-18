Введите ваш ник на сайте
  РПЛ. «Спартак» в меньшинстве спасся в матче с «Ростовом» (1:1)

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве спасся в матче с «Ростовом» (1:1)

Сегодня, 17:14
81

«Спартак» в 12-м туре РПЛ ушел от поражения от «Ростова». Хозяев на 85-й минуте спас Эсекьель Барко.

С 26-й минуты москвичи были в меньшинстве после удаления Александера Джику.

«Спартак» отстает от первого места на пять очков, но у лидирующего ЦСКА матч в запасе. «Ростов» вернулся на десятую строчку.

Россия. Премьер-лига. 12 тур
Спартак - Ростов - 1:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Т. Сулейманов, 54; 1:1 - Э. Барко, 85.
Удаления: А. Джику, 26 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Ловчев отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»
Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Ростовом» 5
Тренер «Ростова» Альба оценил ничью со «Спартаком» 2
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Ростов Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (81)
qawzsexdr
1760798330
Левое удаление, так ещё и пенальти в ворота Ростова не поставили.
oyabun
1760798569
Игра, которую Спартак должен был уверенно забирать, превратилась вдруг в игру "хотя бы вничью сыграть". Спасибо Барко, выручил. Почему такое случилось? Потому что игры грамотной, тактически выстроеной, которую должен организовать главный тренер как не было так и нет. И все давно поняли что срочно надо менять. Но в двухнедельную паузу почему то вместо тренера берем еще одного директора. А он что поменял? Может дал шансы выйти в основе Массалыге, Добродицкому, Зорину? Или посоветовал тренеру подключать к основе Арсения Кондояниди, который забивает шикарные голы в молодежке? Если ничего не менять, то ничего и не изменится! Так и будем в середняках ходить.
insider_retro
1760799129
Драматичное противостояние с послевкусием обманутых иллюзий для обоих...
Константин-Шапкин-google
1760799657
Оказывается на варе лысый карась сидел! Теперь всё ясно. Гарсия пллучил по голове и...тишина. А если это было-бы в штрафной Спартака? Вот о чём разговор
Цугундeр
1760799716
Опять опилки на арене политы не кровью,а мочой..)
WILDLING_HRUNDEL
1760800631
Кукуян спас недоклуб Спартак
WILDLING_HRUNDEL
1760800648
Срамно за тушинских упырей
ySS
1760801017
Второй сезон у руля "итальянец", но до сих пор поиски связок в атаке и нет организованной обороны. С нами не боятся выносить на угловые и нарушать правила перед своей штрафной. Солари вроде становится полезен, но тухнет Маркиньос...
TIMOTHY
1760801244
Армяшка симпатизировал всю игру тарасовским ! Спартян клуб
TIMOTHY
1760801274
Ромбик все равно обосрался
