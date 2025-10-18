Введите ваш ник на сайте
«Спартак» призвали избавиться от Барко: «Будет даже лучше»

Сегодня, 12:47
2

Бывший главный тренер «Спартака» Геннадий Морозов высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко.

«Пусть уходит! И без него люди есть, его заменят на 100%. Бедой уход Барко не станет. Будет даже лучше. Он уже сдал, видно, что у него нет желания, глаза не горят. Чтобы играть за «Спартак», должны гореть глаза.

Много нюансов, почему он мог потерять мотивацию, может, в семье что-то, жена не хочет в России жить. Смысл его держать? Его надо отпускать, чем скорее, тем лучше. В «Спартаке» незаменимых никогда не было. И не такие люди уходили, а «Спартак» становился еще лучше. Без Барко заиграют еще лучше. Будет отличный вариант для него и клуба, если он уйдет», – сказал Морозов.

  • «Спартак» приобрел Барко летом 2024 года.
  • В этом сезоне полузащитник провел 12 матчей, забив 3 гола и сделав 1 ассист.
  • В 15:15 мск «Спартак» начнет матч 12-го тура РПЛ против «Ростова».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1760783971
Вообще как вариант, если представить клуб без Барко, то на его месте Жедсон, а рядом Мартинс. Вполне нормальный вариант.
Ответить
andr45
1760786395
И какого же «Спартака» был главным тренером этот прощелыга?) А вот главным редактором «БОМБАРДИРА» он кажется был)
Ответить
