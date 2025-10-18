«Спартак» призвали избавиться от Барко: «Будет даже лучше»

Бывший главный тренер «Спартака» Геннадий Морозов высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко.

«Пусть уходит! И без него люди есть, его заменят на 100%. Бедой уход Барко не станет. Будет даже лучше. Он уже сдал, видно, что у него нет желания, глаза не горят. Чтобы играть за «Спартак», должны гореть глаза.

Много нюансов, почему он мог потерять мотивацию, может, в семье что-то, жена не хочет в России жить. Смысл его держать? Его надо отпускать, чем скорее, тем лучше. В «Спартаке» незаменимых никогда не было. И не такие люди уходили, а «Спартак» становился еще лучше. Без Барко заиграют еще лучше. Будет отличный вариант для него и клуба, если он уйдет», – сказал Морозов.