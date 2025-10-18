Чемпион мира призвал «ПСЖ» вернуть Сафонова в ворота

Бывший игрок сборной Франции Лионель Шарбонье считает, что «ПСЖ» стоит вернуть в ворота Матвея Сафонова.

Накануне «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» (3:3) в 8-м туре Лиги 1.

Сафонов в этом сезоне играл только за сборную России.

В прошлом сезоне Матвей помог «ПСЖ» оформить квадрупл.

«Второй гол от «Страсбура» – это ошибка Луки Шевалье. В «Лилле» у него была настоящая уверенность в воротах, а в «ПСЖ» этого нет. Нужно дать ему время.

Луис Энрике год назад начал ставить Сафонова после ошибок Джанлуиджи Доннаруммы, и это сильно мотивировало его. Тренеру стоит повторить этот шаг», – считает Шарбонье.