Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Если «Спартак» не обыграет «Ростов», о претензиях на золото ничего будет и говорить»

Радимов: «Если «Спартак» не обыграет «Ростов», о претензиях на золото ничего будет и говорить»

Сегодня, 09:01
4

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Если «Спартак» дома не обыграет «Ростов», о претензиях на золото нечего будет и говорить. А я считаю, что для «Спартака» не должно существовать других задач, кроме чемпионства. Мне хочется, чтобы они играли хорошо и показывали отличную борьбу в РПЛ. Тем более, в последние сезоны были потрачены большие деньги на новых футболистов.

Вдобавок «Ростову» предстоит длительный тяжелый перелет, хотя вообще ростовчане хорошо физически готовы в нынешнем сезоне», – сказал Радимов.

  • Начало матча – в 15:15 мск.
  • «Спартак» отстает от 1-го места на 6 очков.
  • «Ростов» занимает 10-ю строчку.

Еще по теме:
Черчесов прокомментировал отсутствие предложения от «Спартака»
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Ростов» 8
Реакция Радимова на резонансное высказывание Станковича 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trener7
1760768583
Не Ростову, так ещё кому проиграют. До конца чемпионата ещё играть и играть.
Ответить
Тинез Розоп
1760769256
Чудный будет чемпионат…( до последнего тура, надеюсь)
Ответить
slavа0508
1760774258
Да какое к чёрту золото . адекватны в это и не верют ....сначала в команде надо навести порядок и найти наконец-то достойного тренера . а потом можно о чём то и помечтать ...
Ответить
FCSpartakM
1760775637
Буланов как всегда, второй год считает деньги Спартака, а на вопрос, почему зенит, потративший больше, по игре играет еще хуже СпаМа начинает брюзжать слюной, как бульдог.
Ответить
Главные новости
Рабинер предсказал точный счет матча «Спартак» – «Ростов»
11:23
1
ФотоРоналду кардинально изменил имидж
10:33
1
Список дисквалифицированных на 12-й тур РПЛ
09:55
1
Прогноз Генича на игру «Спартак» – «Ростов»
09:46
2
«ПСЖ» рассчитывает избавиться от Сафонова зимой
09:31
5
Барко хочет покинуть «Спартак», саботаж Кахигао, подъем сборной России и другие новости
00:23
1
В ЦСКА сообщили, сыграет ли Акинфеев с «Локо»
Вчера, 23:36
1
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:28
11
Фото«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
Вчера, 22:59
ВидеоСборная России опубликовала ностальгическое видео в годовщину победы над Англией в «Лужниках»
Вчера, 22:17
2
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Рубин» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 19 октября 2025
11:20
Появилось объяснение, почему «Зенит» не любят
11:16
Где смотреть матч «Сочи» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 октября 2025
11:15
Стало известно, что Федун обещал Эмери в случае чемпионства «Спартака»
11:05
1
Жена Карпина прокомментировала неудачные результаты «Динамо»
10:19
Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой может стать «Джентльменом года»
09:41
5
Черчесов высказался о возможном чемпионстве «Ахмата»
09:05
Радимов: «Если «Спартак» не обыграет «Ростов», о претензиях на золото ничего будет и говорить»
09:01
4
Черчесов прокомментировал отсутствие предложения от «Спартака»
00:05
В ЦСКА сообщили, сыграет ли Акинфеев с «Локо»
Вчера, 23:36
1
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:28
11
«Финансы – на последнем месте»: Аленичев – о возвращении к работе
Вчера, 22:35
ВидеоСборная России опубликовала ностальгическое видео в годовщину победы над Англией в «Лужниках»
Вчера, 22:17
2
Фото«Все хотят тебя трахнуть»: ведущая Okko вышла замуж за известного комментатора, который старше на 10 лет
Вчера, 22:05
18
«Ахмат» был на грани технического поражения от «Краснодара»
Вчера, 21:55
3
Черчесов проявил вопиющую бестактность в общении с журналистом
Вчера, 21:35
8
Реакция Радимова на резонансное высказывание Станковича
Вчера, 21:30
1
Экс-динамовец Кураньи ответил на вопрос о переходе сына в «Спартак»
Вчера, 21:09
2
Форвард сборной России заинтересовал два турецких клуба
Вчера, 20:55
3
Кахигао саботировал переговоры «Спартака» с основным кандидатом на замену Станковичу
Вчера, 20:32
7
Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»
Вчера, 20:16
10
Экс-спартаковец Мор: «После квадратов Романцева блевали даже самые выносливые»
Вчера, 19:57
6
Опубликована тройка финалистов премии «Джентльмен года»
Вчера, 19:45
4
«Локомотив» думает о выкупе Пруцева – раскрыта сумма
Вчера, 19:30
8
Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу
Вчера, 19:19
6
Глушакову посоветовали не быть Мостовым: «При всем уважении»
Вчера, 19:10
1
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в дерби «Динамо» – «Локомотив»
Вчера, 19:00
3
Ловчев предложил «Спартаку» двух кандидатов на пост гендиректора
Вчера, 18:51
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 