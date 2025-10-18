Радимов: «Если «Спартак» не обыграет «Ростов», о претензиях на золото ничего будет и говорить»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Если «Спартак» дома не обыграет «Ростов», о претензиях на золото нечего будет и говорить. А я считаю, что для «Спартака» не должно существовать других задач, кроме чемпионства. Мне хочется, чтобы они играли хорошо и показывали отличную борьбу в РПЛ. Тем более, в последние сезоны были потрачены большие деньги на новых футболистов.

Вдобавок «Ростову» предстоит длительный тяжелый перелет, хотя вообще ростовчане хорошо физически готовы в нынешнем сезоне», – сказал Радимов.