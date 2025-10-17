Введите ваш ник на сайте
  • Кахигао саботировал переговоры «Спартака» с основным кандидатом на замену Станковичу

Кахигао саботировал переговоры «Спартака» с основным кандидатом на замену Станковичу

Сегодня, 20:32
3

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао противодействует назначению Владимира Ивича на пост главного тренера.

Он фактически саботировал переговоры с сербским специалистом, который считается основным кандидатом на замену Деяну Станковичу.

Кахигао поручили пообщаться с представителями Ивича о возможном сотрудничестве, но испанец запросил прямой разговор с тренером, что запрещено из-за его контракта с «Аль-Айном».

В итоге беседа не состоялась, а спортивный директор сообщил руководству «Спартака», что Ивич не хочет работать в московской команде. Дезинформация вскрылась благодаря агентам.

Кахигао настаивает на приглашении Луиса Гарсии Пласы. Боссы клуба пока не решили, довериться ли выбору спортдира или назначать нового тренера без учета его мнения.

Еще по теме:
Экс-спартаковец Мор: «После квадратов Романцева блевали даже самые выносливые» 2
«Локомотив» думает о выкупе Пруцева – раскрыта сумма 6
Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Ивичу 6
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Спартак Аль-Айн Ивич Владимир Кахигао Франсис
Комментарии (3)
Литейный 4 (returned)
1760723468
В свинарне грызутся как пауки в банке. Гыгыгы
Ответить
Боцман59rus
1760724255
_ бардак на поле, бардак в управлении. Каждый на своём месте хочет денег урвать,результат вторичен. Спартакэто про деньги, а не про результат, инструмент для откатов и воровства
Ответить
Desma
1760724504
Ванька Карп наехал на Кахигао. Это уже серьёзно!!! Совет директоров мазутного проекта не должен пропустить сей факт "противодействие назначению Владимира Ивича на пост главного тренера" и обязан рассмотреть на ближайшем заседании.
Ответить
