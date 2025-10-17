Кахигао саботировал переговоры «Спартака» с основным кандидатом на замену Станковичу

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао противодействует назначению Владимира Ивича на пост главного тренера.

Он фактически саботировал переговоры с сербским специалистом, который считается основным кандидатом на замену Деяну Станковичу.

Кахигао поручили пообщаться с представителями Ивича о возможном сотрудничестве, но испанец запросил прямой разговор с тренером, что запрещено из-за его контракта с «Аль-Айном».

В итоге беседа не состоялась, а спортивный директор сообщил руководству «Спартака», что Ивич не хочет работать в московской команде. Дезинформация вскрылась благодаря агентам.

Кахигао настаивает на приглашении Луиса Гарсии Пласы. Боссы клуба пока не решили, довериться ли выбору спортдира или назначать нового тренера без учета его мнения.