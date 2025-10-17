Введите ваш ник на сайте
  Семак прокомментировал попадание Соболева в топ-10 лучших форвардов мира по игре головой

Семак прокомментировал попадание Соболева в топ-10 лучших форвардов мира по игре головой

Сегодня, 13:59
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о достижении Александра Соболева.

  • Форвард петербургской команды попал в мировой рейтинг по успешной игре головой в атаке.
  • Соболев занял 9-е место. Первым стал Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

– На днях стало известно, что международный центр спортивных исследований включил Александра Соболева в десятку лучших игроков мира по атаке в воздухе. Для вас это приятная неожиданность или, наоборот, ожидаемое заслуженное достижение?

– Сложно комментировать, потому что я не понимаю критерии оценки. Команды разные, чемпионаты разные. В каком компоненте и исходя из каких определенных качеств?

То есть, любые цифры, которые есть, они должны восприниматься сквозь призму тех задач, которые ставятся. Везде есть свои плюсы и минусы. Думаю, нет никакой идеальной статистики.

То же самое, как и xG. Привыкли судить по этому компоненту, но если игрок выходит один в один, обыграл и упал, момента нет – это будет ноль. А если заблокированные рикошет, где забить невозможно, но удар был с семи метров – это -0,3 или -0,4. То есть, глядя на матч, нужно смотреть совсем по-другому.

Бывает, можно провести параллель, бывает, что статистика далека от реалий, происходящих на поле. И в оценке нынешнего «Зенита», конечно, всегда приятно, когда наши игроки появляются в каких-то положительных отчетах или статистических данных.

Но здесь ничего пока не могу сказать, потому что не понимаю те критерии оценки, которые есть в определении именно этих составляющих.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей
...уефан
1760701188
...всё правильно, слишком много помойной статистики, которую трудно и обозначить, как профессиональная... И про критерии оценки игрока в каком-то аспекте игры, тоже правильно Семак сказал, жаль в писарчука с его вопросом ссаной тряпкой не кинул...
Ответить
FWSPM
1760705714
все кто видел игру соболева в последние годы будут долго и истерично ржать над этой чушью
Ответить
