Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»

– Что изменилось в «Зените» по сравнению с прошлым сезоном, на ваш взгляд?
– Поменялся фактически президент клуба. А игры как не было, так и нет. Ярко моментами вспыхнет то один, то другой футболист, однако в целом «Зенит» неудачно вошел в повторный столетний сезон.
В первую очередь хочется спросить, где купленные для усиления футболисты? Где джокер Жерсон? Почему в клубе молчат? Где человек, чем занимается?
Хотелось бы знать, что происходит. То его продают, то он восстанавливается, ничего не понятно, нет вразумительных заявлений от «Зенита».
– Мне достоверно известно, что Жерсон восстанавливается на базе.
– А где ему еще быть? Одно дело – без желания находиться на базе, совсем другое – с желанием тренироваться и играть. По тем моментам, которые мы видели, Жерсон – не помощник «Зениту».
– Не готов?
– Невозможно говорить, что не готов – он приехал в хорошей форме после клубного чемпионата мира, играл за сборную Бразилии. Но то, что он пешком ходил по полю и отдавал две передачи – факт.
Это точно не игрок на 25 миллионов. На данный момент он не показал игру даже на миллион евро.
– У болельщиков «Зенита» есть основания для оптимизма?
– Я ждал перемен после назначения Константина Зырянова, надеялся услышать свежие мысли, идеи от нового руководителя, но пока никаких-то заявлений я, по крайней мере, не слышал.