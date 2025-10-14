Введите ваш ник на сайте
75-летний скаут перешел из «Зенита» в «Спартак»

Сегодня, 20:44
2

Селекционер Сергей Ломакин покинул «Зенит». Теперь известный 75-летний скаут будет работать на «Спартак».

«Ломакин работал у Садырина в ЦСКА (золотой дубль «армейцев» 1991 года) и в «Зените» (выход питерцев в вышку в 1995-м) + помогал Романцеву в «Динамо» Федорычева (звал туда Романа Широкова, но Олег Иваныч забраковал), а в сентябре этого года получил звание «Заслуженный тренер России». Он рекомендовал Зобнина и Головина, но его не поддержали. Плюс в 2017-м советовал пригласить Семака на роль главного тренера, что воплотилось в жизнь год спустя.

Последнее время Сергей Владимирович трудился скаутом по молодежному футболу «Зенита». Некоторое время назад исполдир «Зенита» Погорелов стал требовать от него настойчиво рекомендовать игрокам подписать агентский договор с посредником Кучериным и Ломакин нехотя согласился, но после того как ему стали предъявлять родители футболистов за косяки Валерия отказался навязывать ребятам блатного посредника.

Погорелов взбесился и отказался продлевать контракт Ломакина. Ситуацией воспользовался «Спартак», ведь, несмотря на солидный возраст, этот дядечка остается максимально бодрым спецом с острым умом и нюхом на таланты. Теперь он отвечает за Северо-Запад уже в интересах красно-белой академии. Вот так, из-за нездоровой интеграции в футбольную жизнь будущих СБГ некачественной агентской поддержкой, «Зенит» лишился не только эффективного селекционера, которого тут же перехватили конкуренты, но и уважения среди юных игроков + в глазах ветеранов клуба», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 4 очка.
  • «Спартак» занимает 6-ю строчку, отставая на 6 баллов.
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1760464686
...удедулили ученика Мичурина)...
Ответить
FWSPM
1760466721
дед на старости лет понял куда попал и теперь закончит карьеру в приличном клубе
Ответить
  • Читайте нас: 