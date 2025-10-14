Введите ваш ник на сайте
Семак высказался о возможном увольнении из «Зенита»

Сегодня, 15:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потенциальной отставке.

«Для меня мир не закончится. Это для вас закончится, некого будет критиковать. Плана никакого на случай ухода нет.

План – жить и приносить пользу людям. Футбол – это только часть жизни», – сказал Семак.

  • Будучи игроком, Семак 5 раз побеждал в чемпионате страны, выступая за ЦСКА (сезон-2003), «Рубин» (2008 и 2009) и «Зенит» (2010 и 2011/12).
  • Также на счету Сергея Богдановича 6 чемпионских титулов в качестве главного тренера сине-бело-голубых, выигранных подряд, начиная с сезона-2018/19 по сезон-2023/24.
  • Семак в «Зените» с 2018 года.

Еще по теме:
В России появился клуб имени Семака 1
Товарищеский матч. Бразилия с зенитовцем проиграла Японии (2:3), ведя 2:0 1
Семак ответил на недовольство Карпина «Зенитом»
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
  • Читайте нас: 