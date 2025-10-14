Семак высказался о возможном увольнении из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потенциальной отставке.

«Для меня мир не закончится. Это для вас закончится, некого будет критиковать. Плана никакого на случай ухода нет.

План – жить и приносить пользу людям. Футбол – это только часть жизни», – сказал Семак.