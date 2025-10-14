Введите ваш ник на сайте
Реакция Семака на унизительные слова Дегтярева о нем

Сегодня, 14:04
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Дегтярев сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них свое мнение», – сказал Семак.

  • Дегтярев ранее высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».
  • Семак – пятикратный чемпион России в качестве игрока, шестикратный – в качестве тренера. В 2008 году он выиграл бронзовые медали на чемпионате Европы со сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Дегтярев Михаил
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1760441493
безвольный амёбообразный ответ...
Ответить
guron88
1760443713
Тут дело даже не в Семаке. Я не его фанат. Дело в министре. В министре не атомной энергетики, и не в министре Рыбного хозяйства, а министре Спорта. На своём ли месте такой "руководитель", что не знает КЛЮЧЕВЫХ тренеров по футболу в России?! И это не какого-то спорта типа гандбола или армрестлинга, а Футбола! Футбола!!! Вот такие "министры", и рулят всем спортом в моей стране, не имея даже "прав для вождение"...
Ответить
