Реакция Семака на унизительные слова Дегтярева о нем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Дегтярев сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них свое мнение», – сказал Семак.