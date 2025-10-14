Реакция Семака на унизительные слова Дегтярева о нем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
«Дегтярев сказал, что не знает меня? Ничего страшного. Много кто не знает меня. Это не проблема. Меня ничего не задевает. Это задело фанатов? У них свое мнение», – сказал Семак.
- Дегтярев ранее высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».
- Семак – пятикратный чемпион России в качестве игрока, шестикратный – в качестве тренера. В 2008 году он выиграл бронзовые медали на чемпионате Европы со сборной России.
Источник: «Спорт-Экспресс»