Раскрыта топ-лига, где всерьез интересуются Батраковым

Сегодня, 13:51

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вскоре может переехать в Италию.

«Есть активный интерес от клубов из Италии.

У итальянского агентства есть авторизация на переговоры со всеми ведущими клубами Серии А.

При этом сразу был отменeн вариант с «Ромой» из-за главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Работа под руководством специалиста вызывает некоторые сомнения у представителей Батракова», – написал источник.

  • Батраков стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 миллиона евро.
  • В этом сезоне хавбек забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
  • Батраков на прошлой неделе забил за сборную России Ирану (2:1).

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Батраков Алексей
