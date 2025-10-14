Раскрыта топ-лига, где всерьез интересуются Батраковым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вскоре может переехать в Италию.

«Есть активный интерес от клубов из Италии.

У итальянского агентства есть авторизация на переговоры со всеми ведущими клубами Серии А.

При этом сразу был отменeн вариант с «Ромой» из-за главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Работа под руководством специалиста вызывает некоторые сомнения у представителей Батракова», – написал источник.