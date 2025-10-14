Раскрыта топ-лига, где всерьез интересуются Батраковым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вскоре может переехать в Италию.
«Есть активный интерес от клубов из Италии.
У итальянского агентства есть авторизация на переговоры со всеми ведущими клубами Серии А.
При этом сразу был отменeн вариант с «Ромой» из-за главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Работа под руководством специалиста вызывает некоторые сомнения у представителей Батракова», – написал источник.
- Батраков стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 миллиона евро.
- В этом сезоне хавбек забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
- Батраков на прошлой неделе забил за сборную России Ирану (2:1).
Источник: Metaratings