Гурцкая объяснил свои слова про конфликт в «Динамо» из-за Карпина

Футбольный агент Тимур Гурцкая конкретизировал свой инсайд о разногласиях в «Динамо».

Ранее Гурцкая сообщил, что назначение Валерия Карпина на пост главного тренера спровоцировало конфликт в московском клубе.

Он так объяснил уход Дмитрия Гафина с должности председателя совета директоров «Динамо»: «Гафин не хотел Карпина, несогласие превратилось в разрыв отношений».

Карпин назвал эту информацию «бредом сумасшедшего».

– Официально у них не было конфликта. Когда Валерий Георгиевич говорит, что не участвовал в снятии Гафина с должности, это отчасти правда.

Он действительно ни в чем не участвовал. Это были разборки в руководстве, где Гафин был скептически настроен к Валерию Георгиевичу.

– А зачем он его назначал?

– Это не было его единоличным решением.