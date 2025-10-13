Гурцкая объяснил свои слова про конфликт в «Динамо» из-за Карпина

Футбольный агент Тимур Гурцкая конкретизировал свой инсайд о разногласиях в «Динамо».
- Ранее Гурцкая сообщил, что назначение Валерия Карпина на пост главного тренера спровоцировало конфликт в московском клубе.
- Он так объяснил уход Дмитрия Гафина с должности председателя совета директоров «Динамо»: «Гафин не хотел Карпина, несогласие превратилось в разрыв отношений».
- Карпин назвал эту информацию «бредом сумасшедшего».
– Официально у них не было конфликта. Когда Валерий Георгиевич говорит, что не участвовал в снятии Гафина с должности, это отчасти правда.
Он действительно ни в чем не участвовал. Это были разборки в руководстве, где Гафин был скептически настроен к Валерию Георгиевичу.
– А зачем он его назначал?
– Это не было его единоличным решением.
Источник: «Это футбол, брат!»