Карпин отреагировал на информацию о конфликте с экс-главой «Динамо»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал резонансное заявление Тимура Гурцкая.

Футбольный агент сказал, что Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо» из-за Карпина.

Гафина в понедельник сменил Александр Ивлев.

Динамовцы идут в РПЛ на 8-м месте.

– Гурцкая сказал, что Гафин ушел из‑за того, что проиграл кабинетную войну вам. Что скажете, он не был согласен с селекцией?

– Бред сумасшедшего. Нормально, если так прокомментирую? Откуда могли быть разногласия по Зайнутдинову, Миранчуку, Осипенко?

– А по клубной стратегии?

– А что это такое?

– Зимнее окно…

– Блок определяет футболистов, которые могут подойти команде. Это предоставляется главному тренеру, он высказывает мнение. Тренер может называть имена.

Конфронтации никакой не было по трансферам. Кого‑то подписать не смогли. Уход Гафина меня удивил, неожиданно.

– Чувствуете свою причастность к уходу Гафина?

– Если это связано с результатом команды, то да. Были в хороших отношениях с Гафиным. Можем созвониться, но не просто поболтать, это не друг мой. С новым руководителем еще не знаком.