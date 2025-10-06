Глава «Динамо» покинул пост из-за Карпина

Агент, блогер Тимур Гурцкая раскрыл известные ему детали о смене главы совета директоров «Динамо».

На прошлой неделе пост покинул Дмитрий Гафин.

Сегодня на должность назначен Александр Ивлев.

«Динамо» идет в РПЛ 8-м.

– Какие-то разговоры ходили об охлаждении отношений между Гафиным и Соловьевым, но Гафин мне об этом не говорил. Это мое мнение после анализа всей ситуации.

Вы понимаете, как расстаются такие люди. Они любят и благодарят друг друга, но правду нам никто не расскажет.

Но есть накопившаяся информация, что несогласие Гафина с назначением Карпина превратилось в разрыв отношений. Он не хотел Карпина.

– Почему?

– Может быть, те люди, с которыми общается Гафин, считают, что Карпин не выведет «Динамо» в чемпионы.

Я не знаю, что произошло именно в тот день между Соловьевым и Гафиным, но в тот день должен был быть совет директоров «Динамо». Туда Гафин шел, уже потеряв свою должность.

Я думаю, что Гафиным была произнесена фраза: «Ну, тогда я пошел, раз я не могу повлиять на ваше отношение к формированию спортивного блока «Динамо». И его отпустили.

– То есть он бы выступал за отставку Карпина?

– Я не думаю, что это отставка Карпина была бы прямо сейчас. Это было недопонимание по поводу игроков, которых брали в «Динамо».

– Осипенко, Миранчук, Сергеев и Зайнутдинов?

– Сергеев в меньшей степени, потому что за него был весь спортивный блок «Динамо». А остальные – да.

– Почему были настолько большие разногласия, которые можно было решить только отставкой?

– Люди, которые живут долго в браке, сначала любят все в своей половинке, а потом их начинает это раздражать. Скорее всего, Соловьев и Гафин слишком долго просидели вместе. Какие-то решения Гафина начали раздражать Соловьева, и он решил встать на сторону тренера.

– Тогда это увольнение или расхождение по обоюдному согласию?

– Какая разница? Я думаю, готовится трансферный план на зиму, где будет сделана ставка на приобретение игроков, которых хочет Карпин.

– У вас нет ощущения, что у руководства «Динамо» могли возникнуть вопросы к трансферам, которые делал Гафин, и его увлечению латиноамериканскими игроками?

– Его игроки находятся в основном составе. Это не могло смутить руководство «Динамо». Его отставка связана с зимним трансферным окном.