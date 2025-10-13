Быстров объяснил критику игры Соболева

Владимир Быстров рассказал, почему он недоволен выступлениями Александра Соболева в составе «Зенита».

Нападающий перешел из «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.

В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.

В новом сезоне в его активе 5+2 в 14 играх.

«Он не подходит под стиль «Зенита». Его купили – и купили, хорошо. Его ставят и ставят, ставят и ставят. Из-за чего? Место надо заслужить.

Да, стал немножко желание показывать, чуть-чуть двигаться. Но этого мало. Он же пришел не в «Факел», он пришел в «Зенит», где нужно каждую минуту доказывать свою состоятельность.

Сначала он был недоволен тем, что мало игровой практики, теперь ее много, пожалуйста – забивай. Забивает иногда, и все – царь. Но этого мало. Одну игру забил, три – нет», – заявил Быстров.