Карпина призвали больше не вызывать Сафонова в сборную России

Анзор Кавазашвили считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову без игровой практики не место в сборной России.

У российского голкипера в прошлом сезоне было 17 матчей с 13 пропущенными голами.

В новом сезоне он ни разу не выходил на поле.

«Я не знаю, в каком отношении Матвей находится со своей финансовой совестью. Есть люди, которые зарабатывают за счeт своего труда, берут подработки.

Когда Сафонова приглашали в величайший «ПСЖ», я говорил: ему надо идти в хороший средний клуб Европы, который даст играть в основном составе, а не сидеть в запасе.

Но Матвей выбрал то, что ему рекламировали. Наверное, агенты забили ему голову: там, мол, денег много, ты будешь играть.

Пока есть сборная с Шевалье, играть Сафонов не будет. Его будут иногда подпускать – и на этом закончится его карьера. Матвею нужна практика, может быть, у него и агента появятся варианты аренды.

Гол, пропущенный в товарищеском матче с Ираном – это ошибка вратаря, причeм такая, которую вратарь его ранга не имел права допустить.

Вратарь должен чувствовать каждую передачу во вратарской площадке, поэтому я считаю, что он не готов для сборной. Карпину надо искать вратаря, который находится в России, и ставить в основной состав.

Те, кто уезжает, пускай играют там – их незачем вызывать. Товарищеский матч со сборной Ирана – это не какая-то ответственная игра, чтобы со всего мира собирать футболистов.

Чего Карпин боится? Поставить своих доморощенных, талантливых пацанов? Они у нас есть», – сказал Кавазашвили.