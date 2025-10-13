Защитник ЦСКА Лукин рассказал, против кого хотел бы сыграть: «Это мечта любого игрока»

Футболист ЦСКА и сборной России Матвей Лукин мечтает встретиться с Лионелем Месси на поле.

– Насколько тебя расстроило, что матч между Аргентиной и Россией не состоится?

– Я, конечно, хотел бы сыграть с Аргентиной. Но я получаю удовольствие от любой игры, и без разницы, какой это соперник.

Просто получаю удовольствие, надев футболку сборной России. Когда весь стадион болеет за тебя, это потрясающие эмоции. Если вдруг это получится, то будет супер.

– Закрыл бы левую ногу Месси?

– Если честно, было бы интересно проверить свои силы. Посмотреть вживую на этого великого футболиста. Я думаю, что это мечта любого игрока.