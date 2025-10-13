Введите ваш ник на сайте
Зидан: «Есть один футболист, который меня впечатляет»

Сегодня, 10:12

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что ему нравится Ламин Ямаль из «Барселоны».

«Кто из игроков мне нравится? Независимо от позиции на поле, есть один футболист, который меня впечатляет, когда он касается мяча – это Ямаль. В матче против «Интера» в прошлом году в Лиге чемпионов на «Сан-Сиро» он делал все сам.

А затем на ум приходят Витинья, Невеш. Они никогда не теряют мяч», – сказал Зидан.

  • 18-летний Ямаль занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
  • В этом сезоне он провел 4 матча в чемпионате Испании: 2 гола, 3 ассиста.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин Зидан Зинедин
