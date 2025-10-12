Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о скором отъезде Батракова в Европу: «Играл бы Алексей в ЛЧ – стоил бы миллионов 50»

Мостовой – о скором отъезде Батракова в Европу: «Играл бы Алексей в ЛЧ – стоил бы миллионов 50»

Сегодня, 17:07
5

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой видит полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в Европе.

«Предположу, что отъезд Батраков в Европу – дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Все данные у него для этого есть.

Думаю, за Батракова заплатят больше, чем «Монако» заплатило за Головина в свое время. Все-таки сейчас космические деньги платят за игроков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил миллионов 50 евро», – сказал Мостовой.

  • Батраков накануне принес сборной России победу над Ираном (2:1).
  • Футболист «Локомотива» стоит 23 миллиона евро – дороже всех россиян.
  • Летом Батракова не продали саудовскому «Аль-Иттихаду».

Еще по теме:
Стал известен следующий шаг Батракова после «Локомотива» 2
Фигурист Плющенко дал конкретный совет Батракову, что делать дальше 2
Бышовец обнаружил в сборной России «феноменального» игрока 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1760281147
...оно, конечно, может и так, а для этого ещё надо оказаться в команде, которая по стилистической концепции подходит Батрачку. Окажись он сейчас, чисто гипотетически, в Балтике или похожей по игре команде и толку от него, практически, не было бы...
Ответить
AL51
1760281922
Сдуется этот Батраков через год-два, нет у него нужных качеств длч долгой карьеры, мелкий, хилый - не для европы.
Ответить
Главные новости
Ветеран ЦСКА раскритиковал Карпина: «Ничего не смыслит в защите»
19:27
2
Мостовой прокомментировал возможное возвращение Ваноли в «Спартак»
19:12
1
Капелло – о лучшем футболисте, которого тренировал: «Тусовался каждый день»
18:50
Стал известен следующий шаг Батракова после «Локомотива»
18:32
2
ВидеоСборная России показала видео с Мелехиным – ему разорвало ухо с Ираном
18:03
11
Канчельскис высказался о возможном возвращении Ваноли в «Спартак»
17:53
2
Ибрагович назвал игрока, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Дембеле
17:08
5
Зидан высказался о возвращении к работе
16:34
ФотоСлуцкий встретился с Федерером
16:21
1
Головской вынес печальный вердикт «Спартаку»
16:14
17
Все новости
Все новости
Смородская назвала Карпина сильнейшим тренером в истории сборной России
19:49
Алексей Миранчук прокомментировал переход брата в «Динамо»
19:35
Сычев назвал сильнейших нападающих России прямо сейчас
18:20
Канчельскис высказался о возможном возвращении Ваноли в «Спартак»
17:53
2
Титов отреагировал на уход Глушакова из футбола
17:40
Аршавин поздравил лучшего бомбардира в истории «Спартака» с днем рождения
17:25
Генич выиграл спор у игрока РПЛ
17:21
Мостовой – о скором отъезде Батракова в Европу: «Играл бы Алексей в ЛЧ – стоил бы миллионов 50»
17:07
5
Бубнов поделился впечатлениями от игры против Марадоны
16:50
ФотоСлуцкий встретился с Федерером
16:21
1
Головской вынес печальный вердикт «Спартаку»
16:14
17
Ребров высказался о возвращении Глушакова в «Спартак»
15:52
3
«Он не ошибается»: Кафанов – об игре спартаковца Максименко
15:44
9
Глушенков: «Сборная России готова бороться с Францией, Англией, Испанией»
15:33
4
Команда Генича проиграла «Балтике» (0:5)
15:03
3
«Зенит» победил в тренировочной игре (6:2), у Соболева дубль
14:47
8
Галдамес из «Крыльев Советов»: «Какой дерьмовый год»
14:35
2
Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко»
14:20
7
Еще 4 европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
14:01
2
Подсчитана среднегодовая зарплата игроков РПЛ
13:30
40
Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль»
13:15
2
Семин «напихал» Сычеву за игру в прощальном матче Глушакова
13:03
1
Реакция Григоряна на уход Глушакова
13:00
2
Фигурист Плющенко дал конкретный совет Батракову, что делать дальше
12:45
2
Экс-врач «Спартака» Лю призвал уволить Станковича
12:40
18
«Мозолю глаза, столько не живут!»: Симонян – о 99-летии
12:22
6
Виктор Гусев ответил Габулову на его слова про Карпина
12:15
1
Ребров охарактеризовал Глушакова тремя словами
12:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 