Мостовой – о скором отъезде Батракова в Европу: «Играл бы Алексей в ЛЧ – стоил бы миллионов 50»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой видит полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в Европе.
«Предположу, что отъезд Батраков в Европу – дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Все данные у него для этого есть.
Думаю, за Батракова заплатят больше, чем «Монако» заплатило за Головина в свое время. Все-таки сейчас космические деньги платят за игроков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил миллионов 50 евро», – сказал Мостовой.
- Батраков накануне принес сборной России победу над Ираном (2:1).
- Футболист «Локомотива» стоит 23 миллиона евро – дороже всех россиян.
- Летом Батракова не продали саудовскому «Аль-Иттихаду».
Источник: «РБ Спорт»