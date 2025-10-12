Мостовой – о скором отъезде Батракова в Европу: «Играл бы Алексей в ЛЧ – стоил бы миллионов 50»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой видит полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в Европе.

«Предположу, что отъезд Батраков в Европу – дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Все данные у него для этого есть.

Думаю, за Батракова заплатят больше, чем «Монако» заплатило за Головина в свое время. Все-таки сейчас космические деньги платят за игроков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил миллионов 50 евро», – сказал Мостовой.