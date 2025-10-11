Кисляк допустил, что в будущем станет красно-белым

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк допустил трансфер в красно-белый клуб.

– Мое детское фото в форме «Спартака»? Я уже говорил, что в детстве пошел в первую академию в Старом Осколе, и там академия называлась «Спартак». Поэтому так и получилось.

– Допускаешь что еще наденешь красно‑белую футболку?

– Почему нет, в Европе много красно‑белых клубов. Нравится «Монако», например.