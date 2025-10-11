Кисляк допустил, что в будущем станет красно-белым

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк допустил трансфер в красно-белый клуб.
– Мое детское фото в форме «Спартака»? Я уже говорил, что в детстве пошел в первую академию в Старом Осколе, и там академия называлась «Спартак». Поэтому так и получилось.
– Допускаешь что еще наденешь красно‑белую футболку?
– Почему нет, в Европе много красно‑белых клубов. Нравится «Монако», например.
- Кисляк перешел в академию ЦСКА из «Чертаново» в 2020 году.
- 20-летний футболист провел в этом сезоне за красно-синих 17 матчей, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
- Летом Кисляком интересовался «Фенербахче».
Источник: «Матч ТВ»