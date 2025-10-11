«Уфа» провела в аэропорту ночь перед матчем Первой лиги

«Уфа» не смогла вовремя прилететь в Саратов на матч 14-го тура Первой лиги против «Сокола».

«Стыковочный борт из Шереметьево, которым летела команда Омари Тетрадзе, вчера задержали на пять часов: в небо из Москвы поднялись после 9 вечера. На этом приключения уфимцев не закончились. Саратов не принимал, поэтому самолет сел в Самаре. В местном аэропорту «Уфа» провела всю ночь, пока не дали добро на взлет. В Саратов команда прибыла по московскому времени в 10 часов утра, сейчас едут заселяться в гостиницу.

Матч «Сокол» – «Уфа» должен начаться в 14 часов мск (15:00 по местному). Клуб из Башкирии просит хозяев перенести время стартового свистка хотя бы на час», – написал источник.

«Конечно, ребята намучились, но что поделаешь, такая сейчас российская реальность. Едем в гостиницу. Попросили «Сокол» перенести матч хотя бы на час. Надеюсь, пойдут навстречу. Ребятам надо поесть и чтобы пища хотя бы улеглась до начала игры», – прокомментировал главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.