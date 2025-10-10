Введите ваш ник на сайте
Ташуев выделил свои сходства с Гвардиолой

Сегодня, 21:33

Российский тренер Сергей Ташуев сравнил себя с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

  • Ранее российский тренер заподозрил, что Хосеп Гвардиола украл его идеи.
  • На прошлой неделе от назначения Ташуева отказался «Факел».
  • Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года. До этого работал в «Барсе» и «Баварии».

– Хотелось бы пообщаться с топ-тренерами мирового уровня: Гвардиола, Клопп, но это сложно, вы же сами понимаете. Много с кем общался: Виллаш-Боаш, Хуанде Рамос, Мирча Луческу, Олег Блохин. Мне хватало таких встреч с тренерами европейского уровня. Любой контакт с великими тренерами, кто добивался успеха, особенно на мировой арене – очень интересно.

Конечно, говорить, что Гвардиола подсмотрел – да нет, конечно, несерьезно. В футболе есть концептуальные вещи, на которые тренеры иногда смотрят одинаково.

– В чем вы похожи?

– Вертикальная игра и построение треугольника, система отскоков, позиционные атаки в первую очередь. Также разновидности прессинга – тотальное владение мячом, доминирование и так далее.

Делали концепцию еще в «Краснодаре», начиная со всех видов деятельности для футболистов, как поступать в той или иной ситуации. Называется «Правильный и быстрый футбол». Правильный – главная задача забить в чужие ворота. Смещение зон: давно придумано не нами, Михелс, Лобановский. Ты ищешь пространство: на позиции левого хавбека можешь идти в зону инсайдную, внутрь уйти, сюда уйти. Концептуальные вещи, которые надо много тренировать.

Чем отличаются топ-тренеры? Они тренируют. И Гвардиола показывает. То же самое делаем и мы: есть специальный набор видов деятельности, которые мы воплощаем в тренировочном процессе. Говорить просто «ты должен так играть» – ничего не даст. Это отличие между топ-тренерами и другими.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Ташуев Сергей
