Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»

Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»

Сегодня, 17:32
5

Сергей Ташуев рассказал о схожести тренерских идей с Хосепом Гвардиолой из «Манчестер Сити».

«14 октября под эгидой РФС пройдет тренерская конференция, которую инициировал Михаил Данилович Гершкович, там будут выступать бывшие тренеры и действующие – планируем читать доклады, как в СССР. Для нас важно встречаться и обсуждать идеи.

У меня есть большой доклад Гвардиолы, читаешь его и думаешь: «А почему это он говорит? Я же то же самое делаю». Мы с ним идем параллельно – он на своем уровне, а я на своем. Идеи у нас с ним одни и те же.

«Барселона» Гвардиолы отличалась агрессивным прессингом: четыре зоны вертикальны, инсайды сужаются, игроки расположены близко друг к другу.

Второй момент – система отскоков: я игрокам говорил, что при атаке нужно отскакивать в зоны, как в баскетболе. Читаю доклад Гвардиолы, и он то же самое пишет – елки-палки, ну вот откуда (смеется)?

Мы не только одинаково на футбол смотрим, у нас даже тройная аналогия. Или он у нас подсмотрел, или мы у него», – заявил Ташуев.

  • В мае тренер покинул «Ахмат».
  • На прошлой неделе от его назначения отказался «Факел».
  • Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года. До этого работал в «Барсе» и «Баварии».

Еще по теме:
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?» 13
Ташуев прокомментировал возможное назначение в «Оренбург» 2
Предсказан новый тренер «Оренбурга» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ташуев Сергей
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1759935976
Гвардиола: "Как я пришел к такой тактике в Барселоне? Смотрел матчи Луховиц под руководством Ташуева"
Ответить
...уефан
1759937087
...интересно, кому это он по ушам трёт, у него, видете ли, тоже "инсайды сужаются", кишки с голодухи, без дела, у него сужаются...
Ответить
Цугундeр
1759938239
)) Это уже из серии "я и мой пе.z/дюк",Серёжа..)
Ответить
Инсаров
1759939855
Идёте параллельно... Но в разные стороны.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1759940809
Да это же тот Ташуев который с никаким Факелом постоянно ставил раком Спартак и в гостях и на выезде! Помним помним
Ответить
Главные новости
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
«Реал» может изменить название домашнего стадиона: подробности
19:40
1
«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок»
19:30
2
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем
19:07
2
4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке
18:55
4
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
5
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
5
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
6
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА Виктор определил свои сильнейшие игровые качества
18:44
2
Круговой объяснил свои слова про отцовство в 30 лет и старого скуфа
18:18
1
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
5
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
5
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
6
Колосков сказал, когда Россию вернут в турниры ФИФА и УЕФА
16:41
5
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
6
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
8
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
1
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
1
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
9
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
2
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
11
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
3
Названа возможная сумма трансфера Глебова
13:19
3
Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»
13:12
4
Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов
13:04
Названы две причины ухода главы «Спартака»
13:00
8
Ари оценил 100-миллионные траты «Спартака» на трансферы
12:25
2
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти
11:48
1
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
4
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
3
Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь»
10:56
3
Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений
10:34
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 