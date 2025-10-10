Рабинер отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил заочную перебранку между Валерием Карпиным и Михаилом Дегтяревым.

Министр спорта РФ ранее пригрозил тренеру сборной России из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.

Затем Карпин ответил: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

«Не думаю, что Карпин эту дуэль Дегтяреву проиграет. Министра сильно заносит на поворотах, и я не наблюдаю у него достаточно аппаратного веса, чтобы весь этот накопительный процесс однажды не дал эффект.

Но в связи со всем этим очередные товарищеские матчи сборной России впервые приобретают какую-то зримую интригу. Тем более что они в кои-то веки с интересными соперниками. Карпину, если он хочет продолжать работать (а он, полагаю, хочет, тем более что в «Динамо» его позиции уже не столь крепки), не стоит давать министру лишние козыри в руки.

Запасаемся попкорном. Я в этой дуэли все-таки за Карпина. Потому что в противостоянии тренера и чиновника первый должен быть слишком серым, бездарным и глупым, а второй – слишком талантливым, ярким и репутационно безупречным, чтобы я встал на сторону чиновника.

Тут я такой ситуации не наблюдаю. И тренерская профессия мною слишком ценима, чтобы спокойно отнестись вот к этому вальяжно-бюрократическому «в следующий раз могу не согласовать». Причем по причинам, далеким от профессиональных», – написал Рабинер.