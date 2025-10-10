Агент объяснил, почему «Зенит» может продать Жерсона зимой

Футбольный менеджер Алексей Сафонов считает, что в случае продажи полузащитника Жерсона «Зенит» сможет купить нового игрока для усиления состава.

‎– Как вы оцениваете вероятность, что «Зенит» может отпустить Жерсона уже зимой?

‎– Если ему не комфортно, долго адаптироваться не может... Значит «Зенит» за эти деньги нового купит.

‎– Сейчас Жерсон не играет из-за повреждения, когда он появлялся на поле, то чем-то ярким не отметился. На данный этот трансфер можно считать провальным для «Зенита»?

‎– Кто-то сразу хорошо играет, а кому-то нужно время на адаптацию.

‎– Игроки «Зенита» в интервью объясняют все это связывают с долгой адаптацией. Нормально ли игроку за большие деньги долго адаптироваться?

‎– Есть разные моменты. У каждой команды разная философия. Наверное, это вопрос к спортивному блоку клуба.