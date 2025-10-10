Агент объяснил, почему «Зенит» может продать Жерсона зимой

Футбольный менеджер Алексей Сафонов считает, что в случае продажи полузащитника Жерсона «Зенит» сможет купить нового игрока для усиления состава.
– Как вы оцениваете вероятность, что «Зенит» может отпустить Жерсона уже зимой?
– Если ему не комфортно, долго адаптироваться не может... Значит «Зенит» за эти деньги нового купит.
– Сейчас Жерсон не играет из-за повреждения, когда он появлялся на поле, то чем-то ярким не отметился. На данный этот трансфер можно считать провальным для «Зенита»?
– Кто-то сразу хорошо играет, а кому-то нужно время на адаптацию.
– Игроки «Зенита» в интервью объясняют все это связывают с долгой адаптацией. Нормально ли игроку за большие деньги долго адаптироваться?
– Есть разные моменты. У каждой команды разная философия. Наверное, это вопрос к спортивному блоку клуба.
- 9 октября Жерсон в социальной сети лайкнул комментарий болельщика об уходе игрока из «Зенита» в бразильский «Палмейрас».
- Новобранец провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями.
- «Зенит» приобрел Жерсона у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.
- Из-за травмы бедра 28-летний футболист пропустил последние 8 игр «Зенита».