Назван автор лучшего гола РПЛ в сентябре

Сегодня, 11:44
3

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков выиграл награду за лучший гол месяца в РПЛ по итогам сентября. Он забил его в 9-м туре РПЛ в ворота «Краснодара» с передачи Луиса Энрике.

Среди номинантов также были Хуан Боселли («Пари НН»), Бителло («Динамо»), Кристиян Бистрович («Акрон»), Мирлинд Даку («Рубин»), Антон Зиньковский («Сочи»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Манфред Угальде («Спартак»).

В голосованиях у экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер» не проявился единоличный лидер.

Среди экспертов Андрей Аршавин проголосовал за Даку, Никита Баженов – за Касинтуру, Владислав Радимов – за Зиньковского, Олег Корнаухов – за Бителло, Александр Григорян – за Глушенковаа.

Среди комментаторов по два голоса получили Даку (от Константина Генича и Романа Трушечкина) и Бителло (от Дмитрия Шнякина и Дмитрия Дерунца). Тимур Журавель проголосовал за Глушенкова.

Победителя определило голосование болельщиков, в котором Глушенков стал первым. Он получил 37,65% голосов. За Угальде проголосовали – 25,25%, за Бителло – 12,45%, за Зиньковского – 6,97%, за Бистровича – 6,06%, за Даку – 5,75%, за Боселли – 4,99%, за Касинтуру – 0,88% .

  • Ранее Глушенков был признан лучшим игроком сентября в РПЛ.
  • Нападающий сделал второй дубль из наград для лучшего игрока месяца и за лучший гол месяца, впервые он такого добился по итогам июля-августа 2024 года.

Глушенков объяснил, почему не празднует голы за «Зенит» 5
Данни ответил, кто лучше – Аршавин или Глушенков 2
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем 2
Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Цугундeр
1760086185
Это было достойно шедевра Аршавина. В домик Ван дер Сара. Дай ,Бог, при этой жизни увидеть Зенит таким же.
Ответить
zra78
1760087977
И это лучший гол))))))))))))) ну понято...всё как всегда))
Ответить
