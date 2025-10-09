Определен лучший тренер РПЛ в сентябре

Фабио Челестини признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам сентября.

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо»), Станислав Черчесов («Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).

Швейцарец взял этот приз во второй раз подряд. Под его руководством армейцы в сентябре проиграли «Ростову» (0:1), а затем победили «Сочи» (3:1) и «Балтику» (1:0).

«Фабио с большим преимуществом победил в голосовании экспертов РПЛ, а вот у комментаторов лучшим стал Станислав Черчесов. В итоге решающим оказался выбор болельщиков, отдавших 66% голосов за Челестини», – говорится в публикации.