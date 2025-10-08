Масалитин определил цену на Глебова из ЦСКА: «Меньше – не вижу смысла»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, за какую сумму клуб может продать Кирилла Глебова в Европу.

Сообщалось, что вингер армейцев интересен «Роме», «Атлетико» и «Бенфике».

«Нужно, чтобы все позиции совпали, чтобы он был готов к отъезду. Он ведь только стал игроком основного состава. На этой позиции надо закрепиться, завоевать место и совершенствоваться.

Если хочет уехать – нужно подтянуть язык. Посмотри, уехал Захарян – и что толку? В Европе никто сырых не ждeт. Там ты приезжаешь легионером и должен выдерживать серьeзную конкуренцию.

Его цена 30-35 миллионов, если поступит предложение в районе этой суммы, тогда можно будет говорить о переходе. Меньше – не вижу смысла», – заявил Масалитин.