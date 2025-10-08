Семин – о прощальном матче Глушакова: «Проводим как следует»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих ожиданиях от прощального матча Дениса Глушакова.

Полузащитник заканчивает карьеру в 38 лет.

Глушаков объявлял, что его прощальный матч пройдет на «Арене Химки» 11 октября в 16:30 мск.

Сыграют ветераны «Спартака» и «Локо» – Денис проведет по тайму за обе команды.

«Мне самому приятно увидеть тех игроков, с которыми мы работали, достигали результата, выигрывали титулы. Это часть моей жизни.

Денис Глушаков сделал большое дело для нашего футбола. Он был узнаваем, интересен болельщикам как «Локомотива», так и «Спартака» и сборной. Я бы хотел пригласить на этот матч болельщиков. Мы должны его правильно проводить.

Надо, чтобы Денис верно выбрал направление, в котором будет двигаться дальше и достигать такого же успеха, как в футбольной карьере.

В его карьере было много спорных моментов. Но это часть жизни. Он сделал большое дело. И болельщиков он радовал.

Хотелось бы, чтобы фанаты «Локомотива» пришли на этот матч. Будет много ребят из «золотого состава». Мы проводим Дениса как следует», – заявил Семин.