  • Главная
  • Новости
  • Семин – о прощальном матче Глушакова: «Проводим как следует»

Семин – о прощальном матче Глушакова: «Проводим как следует»

Сегодня, 20:08
2

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих ожиданиях от прощального матча Дениса Глушакова.

  • Полузащитник заканчивает карьеру в 38 лет.
  • Глушаков объявлял, что его прощальный матч пройдет на «Арене Химки» 11 октября в 16:30 мск.
  • Сыграют ветераны «Спартака» и «Локо» – Денис проведет по тайму за обе команды.

«Мне самому приятно увидеть тех игроков, с которыми мы работали, достигали результата, выигрывали титулы. Это часть моей жизни.

Денис Глушаков сделал большое дело для нашего футбола. Он был узнаваем, интересен болельщикам как «Локомотива», так и «Спартака» и сборной. Я бы хотел пригласить на этот матч болельщиков. Мы должны его правильно проводить.

Надо, чтобы Денис верно выбрал направление, в котором будет двигаться дальше и достигать такого же успеха, как в футбольной карьере.

В его карьере было много спорных моментов. Но это часть жизни. Он сделал большое дело. И болельщиков он радовал.

Хотелось бы, чтобы фанаты «Локомотива» пришли на этот матч. Будет много ребят из «золотого состава». Мы проводим Дениса как следует», – заявил Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис Семин Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1759943710
берёшь сцаную тряпку. провожаешь ею глушакова. желательно, сразу в миллерово, через зайцевку, после россоши.
Ответить
  • Читайте нас: 