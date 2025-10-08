Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил, почему не ушел из клуба прошедшим летом.

– Много слухов было по поводу твоего будущего. Говорили, что ты сам хотел покинуть «Спартак». Что из этого правда?

– Я остался в «Спартаке», это было моe решение. И я очень рад быть здесь.