Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил, почему не ушел из клуба прошедшим летом.
– Много слухов было по поводу твоего будущего. Говорили, что ты сам хотел покинуть «Спартак». Что из этого правда?
– Я остался в «Спартаке», это было моe решение. И я очень рад быть здесь.
- 26-летний Барко перешел в «Спартак» в июле 2024 года.
- В этом сезоне аргентинец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его контракт с клубом истекает 30 июня 2027-го.
- Летом сообщалось, что жена угрожает Барко разводом, если он не покинет «Спартак».
Источник: Legalbet