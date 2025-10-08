Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал выбор Максима Глушенкова лучшим игроком сентября в чемпионате России.

В прошлом месяце нападающий «Зенита» забил 5 голов и сделал 1 ассист в 3 матчах.

Номинантами также были Бителло («Динамо»), Манфред Угальде («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Рустам Ятимов («Ростов»).

«Изначально казалось, что на звание игрока месяца претендует Бителло, но уж больно хорош был Глушенков в матче против «Краснодара»: потрясающий объeм продуктивной работы, супергол, классная голевая передача на Луиса Энрике.

Потом настоящий бенефис в матче с «Оренбургом» – да, кто-то скептически отнесeтся к уровню соперника, которому Глушенков забил четыре раза, но суперреализация, суперисполнение, забитые мячи на любой вкус. Не каждый игрок у нас в сезоне забивает четыре гола в одном матче.

Поэтому для меня Глушенков в концовке месяца своей игрой, формой, продемонстрированной в матчах с «Краснодаром» и «Оренбургом», на финишном рывке вырвал победу в этом противостоянии с Бителло в номинации лучшего игрока месяца», – объяснил Генич.