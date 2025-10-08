РПЛ определила лучшего игрока в сентябре

РПЛ признала нападающего «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком лиги в сентябре. В сентябре он в 3 матчах отметился 5 голами и 1 голевой передачей.
Глушенков победил во всех трeх голосованиях. Его выбрали все эксперты РПЛ (Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов, Александр Григорян), три из пяти комментаторов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин; Тимур Журавель выбрал Эгаша Касинтуру, а Дмитрий Дерунец – Бителло) и больше 50 процентов болельщиков.
- Номинантами на победу в этом месяце также были Бителло («Динамо»), Манфред Угальде («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Рустам Ятимов («Ростов»).
- Глушенков завоевал вторую награду игроку месяца, впервые он стал лауреатом по итогам июля-августа 2024 года.
Источник: официальный сайт РПЛ