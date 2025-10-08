РПЛ определила лучшего игрока в сентябре

РПЛ признала нападающего «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком лиги в сентябре. В сентябре он в 3 матчах отметился 5 голами и 1 голевой передачей.

Глушенков победил во всех трeх голосованиях. Его выбрали все эксперты РПЛ (Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов, Александр Григорян), три из пяти комментаторов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин; Тимур Журавель выбрал Эгаша Касинтуру, а Дмитрий Дерунец – Бителло) и больше 50 процентов болельщиков.