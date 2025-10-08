Введите ваш ник на сайте
  Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»

Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»

Сегодня, 13:46
6

Сергей Игнашевич порассуждал о будущем Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

– Я считаю, что ситуация поправимая. Если правильно анализировать, что происходит. Его штаб должен анализировать, не только главный тренер, но и помощники должны работать.

Если правильно проанализировать то, что сейчас происходит и исправить ошибки… Конечно, «Спартак» обладает хорошим составом для того, чтобы провести достойный сезон. Вопрос, понимают ли они, как решать проблемы, которые есть?

– То есть, на ваш взгляд, Станковичу ещe нужно дать поработать?

– Ну если он начнeт исправлять ошибки, если стабилизируются схема, состав, требования, то «Спартак» по своему уровню игроков может решать самые высокие задачи.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Спартак Игнашевич Сергей Станкович Деян
Комментарии (6)
ilich55
1759921341
"Игнашевич назвал условие" Очередной дебильный заголовок. Спросите ещё у Червиченко, у него другое условие для продолжения работы Станковича. Условия будет ставить совет директоров, а не этот мальчик.
NewLife
1759922829
Я за все хорошее и правильное против всего плохого и неправильного))
neim
1759927350
Ключевое слово "если" ... Ничего он не начнёт. Его цель получить хорошую неустойку. И он близок к её достижению !
slavа0508
1759928787
Если бы у бабушки был .... она была дедушкой ....всё у нас если бы да кабы ...
