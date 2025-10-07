Смолов объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича

Федор Смолов считает, что Деян Станкович не влияет положительно на результаты «Спартака».

«Мне кажется, прошлый сезон как раз говорит о том, что анализ там [в «Спартаке»] не особо проводится. Был хороший отрезок, были проблемы, но вместо того, чтобы над ними работать, их улучшать, по факту – уход от проблемы, попытка сделать что-то новое и, как следствие, проваленный сезон.

При том что они шли на втором или третьем месте в чемпионате, сделали два дорогих трансфера в прошлое зимнее окно. И это скорее сигнал, что не анализируется должным образом информация, поэтому я скорее за то, чтобы он [Станкович] ушeл.

Они и без тренера сыграют за счeт того, что там хорошие футболисты. Мне так кажется», – сказал Смолов.