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  • Смолов объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича

Смолов объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича

7 октября 2025, 22:56
5

Федор Смолов считает, что Деян Станкович не влияет положительно на результаты «Спартака».

«Мне кажется, прошлый сезон как раз говорит о том, что анализ там [в «Спартаке»] не особо проводится. Был хороший отрезок, были проблемы, но вместо того, чтобы над ними работать, их улучшать, по факту – уход от проблемы, попытка сделать что-то новое и, как следствие, проваленный сезон.

При том что они шли на втором или третьем месте в чемпионате, сделали два дорогих трансфера в прошлое зимнее окно. И это скорее сигнал, что не анализируется должным образом информация, поэтому я скорее за то, чтобы он [Станкович] ушeл.

Они и без тренера сыграют за счeт того, что там хорошие футболисты. Мне так кажется», – сказал Смолов.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

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Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Станкович Деян
Комментарии (5)
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1759867449
Смолов агитирует в стиле Мостового.Команда "Спартак" настолько хороша составом,что(по их мнению) вполне может вести благополучную жизнь уличных безнадзорных животных.
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alex1951
1759868698
Ф Феодор ,ты лучше позаботься о себе,чтоб тебя на шконку не посадили.... А что касается Станковича,то поиграл бы ты ,где он играл ,тогда бы вякал.... И какой из тебя тренер был бы....
Ответить
Vladimir61
1759894962
А кто это такой, чтобы что-то предлагать или советовать Спартаку?
Ответить
qzma
1759898035
Смолов это футболист какой-то? У меня во дворе тоже бездомные много чего говорят, давайте их цитаты тоже сюда публиковать
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