Губерниев отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил заочную перебранку между Валерием Карпиным и Михаилом Дегтяревым.

Министр спорта РФ ранее пригрозил тренеру сборной России из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.

Сегодня Карпин ответил: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

– Можете ли вы представить себе ситуацию, что Карпина могут не согласовать из-за того, что у него может быть другая позиция по лимиту на легионеров, например?

– Я думаю, что дело не в лимите. Может быть, какие-то другие процессы. Но вообще, у нас все может быть.

Поэтому я бы не стал так вопрос примитизировать, что при взгляде на лимит или что-то еще... Государство активно участвует в футболе и может в том числе участвовать в процессах, так скажем.

– Нет ли такого, что Карпин ответил резко?

– Валерий Георгиевич острый на язык, как мы знаем. Поэтому это его стиль такой. Может быть, он чувствует какую-то подоплеку.

Мне кажется, если бы все было совсем нормально, он бы отвечал мягко и вкрадчиво. Посмотрим.