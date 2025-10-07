Введите ваш ник на сайте
  Пономарев встал на защиту Соболева, нарушившего ПДД более 600 раз

Пономарев встал на защиту Соболева, нарушившего ПДД более 600 раз

Сегодня, 21:09
7

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не стал осуждать форварда «Зенита» Александра Соболева за частые нарушения правил дорожного движения.

  • У зенитовца за год в Петербурге 44 штрафа почти на 70 тысяч рублей, из них 35 – за превышение скорости.
  • До трансфера в «Зенит» Соболев набрал почти 600 штрафов на сумму 547 тысяч рублей.
  • Он ездит на автомобиле Mercedes-Benz G-класс, более известном как «Гелик».

«Ничего такого в этом не вижу, я тоже езжу, тоже плачу штрафы, это все из-за понатыканных камер.

Один раз 5500 рублей заплатил, потому что заехал в Боткинскую больницу под шлагбаум, а там нельзя. Два раза заехал – два штрафа.

Иногда тороплюсь – вот, обогнал машину, ехал в аптеку за лекарством для сына, остановили. Говорю: «Ребят, у меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили.

Так что, понимаешь, миллион таких случаев – и никаких жертв», – сказал Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Пономарев Владимир
slavа0508
1759861499
То есть камеры виноваты в превышение скорости ???Железная логика однако ...
Ответить
Интерес
1759861508
Дважды...Я думал,что он неадекватен только в оценке футбольных событий.
Ответить
SanInstructor
1759865872
да он походу совсем кукухой поехал...
Ответить
