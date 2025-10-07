Пономарев встал на защиту Соболева, нарушившего ПДД более 600 раз

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не стал осуждать форварда «Зенита» Александра Соболева за частые нарушения правил дорожного движения.

У зенитовца за год в Петербурге 44 штрафа почти на 70 тысяч рублей, из них 35 – за превышение скорости.

До трансфера в «Зенит» Соболев набрал почти 600 штрафов на сумму 547 тысяч рублей.

Он ездит на автомобиле Mercedes-Benz G-класс, более известном как «Гелик».

«Ничего такого в этом не вижу, я тоже езжу, тоже плачу штрафы, это все из-за понатыканных камер.

Один раз 5500 рублей заплатил, потому что заехал в Боткинскую больницу под шлагбаум, а там нельзя. Два раза заехал – два штрафа.

Иногда тороплюсь – вот, обогнал машину, ехал в аптеку за лекарством для сына, остановили. Говорю: «Ребят, у меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили.

Так что, понимаешь, миллион таких случаев – и никаких жертв», – сказал Пономарев.