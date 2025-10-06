Соболев схлопотал 44 штрафа за год в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев регулярно нарушает ПДД в Санкт-Петербурге.

«Первый штраф за превышение скорости на его гелик с блатными 007 пришeл уже через месяц после переезда.

За всe время любитель «Доты» и футбола успел словить 44 штрафа почти на 70 тысяч рублей – из них лидирует превышение скорости (35 случаев). В «послужном списке» Соболева также имеются проезды на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.

Футболист активно пополняет свой личный рекорд нарушений ПДД – до переезда в Питер у него было почти 600 штрафов на сумму 547 тысяч рублей», – написал источник.