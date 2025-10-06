Соболев схлопотал 44 штрафа за год в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев регулярно нарушает ПДД в Санкт-Петербурге.
«Первый штраф за превышение скорости на его гелик с блатными 007 пришeл уже через месяц после переезда.
За всe время любитель «Доты» и футбола успел словить 44 штрафа почти на 70 тысяч рублей – из них лидирует превышение скорости (35 случаев). В «послужном списке» Соболева также имеются проезды на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.
Футболист активно пополняет свой личный рекорд нарушений ПДД – до переезда в Питер у него было почти 600 штрафов на сумму 547 тысяч рублей», – написал источник.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- В течение года с небольшим Соболев провел за «Зенит» 45 матчей, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.
- С приходом Александра у «Зенита» прервалась трофейная серия в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Mash