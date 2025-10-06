Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев схлопотал 44 штрафа за год в «Зените»

Вчера, 19:33
13

Нападающий «Зенита» Александр Соболев регулярно нарушает ПДД в Санкт-Петербурге.

«Первый штраф за превышение скорости на его гелик с блатными 007 пришeл уже через месяц после переезда.

За всe время любитель «Доты» и футбола успел словить 44 штрафа почти на 70 тысяч рублей – из них лидирует превышение скорости (35 случаев). В «послужном списке» Соболева также имеются проезды на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.

Футболист активно пополняет свой личный рекорд нарушений ПДД – до переезда в Питер у него было почти 600 штрафов на сумму 547 тысяч рублей», – написал источник.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
  • В течение года с небольшим Соболев провел за «Зенит» 45 матчей, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.
  • С приходом Александра у «Зенита» прервалась трофейная серия в РПЛ.

Еще по теме:
Орлов определил, кто лучше – Дзюба или Соболев
Орлов задал конкретный вопрос Семаку после ничьей «Зенита» с «Акроном» 1
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона» 1
Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759768606
И никто никогда прав не лишит,ибо с этого не будет отчётности и прибыли в бюджет.
Ответить
VVM1964
1759770777
"Решил открыться он, "007 я". — "Вам межгород? Так надо взять талон".(с). )))...
Ответить
Кривая да нелёгкая
1759771004
Из свинарника пришёл нарушитель!) а вы все станок такой, станок никакой) да в тарасовке все такие как не говори
Ответить
Айболид
1759772238
Привык там себя в Москве .....
Ответить
BRO_football
1759772616
Пора уже прав лишать за превышение определенной нормы штрафов.
Ответить
4ekucT911
1759773493
человек - уб@юдок...говорите, что хотите, душно и прочее...дорога это жизни людей, значит эти ох@евшие деревянные солдаты не ставят судьбы простых людей ни во что...думая, что им все можно...самые конченные сыны портовых работниц
Ответить
Rad Meat
1759776368
Шесть сотен штрафов !!!! И ,чтоооо ?!?!!?!? Лишать прав за такое !!!! Он же ездит как хочет !!!!
Ответить
Rad Meat
1759776391
Где ГиБДд ????!?!?!!!
Ответить
Дубина
1759776465
Газпром оплатит))))
Ответить
andrei-sarap-yandex
1759779621
хоть на миллион рублей...его машина..его жизнь и его деньги....не лезьте в чужую жизнь
Ответить
Главные новости
«Спартак» возглавил экс-газпромовец, решение по Станковичу, ЦСКА купит Пруцева, новая работа Смолова и другие новости
01:25
Стало известно, кто стоит за новым главой «Спартака» Некрасовым
01:05
«Оренбург» определился с новым тренером
00:35
Подробности трансфера Пруцева из «Спартака» в ЦСКА
00:05
1
«Лучше заплатить неустойку, чем терпеть эту херню»: Быстров – за отставку Станковича
Вчера, 23:54
1
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом
Вчера, 23:16
1
Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
Вчера, 22:21
1
Дочь нового главы «Спартака» болеет за ЦСКА, а сын занимается в академии красно-синих
Вчера, 21:50
8
Реакция Губерниева на возможное назначение Ивича в «Спартак»
Вчера, 21:42
3
Все новости
Все новости
Карпина уличили в растерянности на фоне результатов «Динамо»
00:55
Ловчев дал серьезное и ответственное обещание
00:29
«Спартак» накажут по итогам дерби с ЦСКА
00:14
2
Карпина накажут за матч с «Локомотивом»
Вчера, 23:44
1
«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам дерби с ЦСКА
Вчера, 23:32
1
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом
Вчера, 23:16
1
Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА
Вчера, 22:58
2
ВидеоВендел насмешил болельщиков своей разминкой перед матчем с «Акроном»
Вчера, 22:49
1
Жоаозиньо не верит, что Сперцян назвал соперника «черным говном»
Вчера, 22:38
3
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
Вчера, 22:21
1
Воробьев из «Локо»: «Это супер, что нас называют новой народной командой»
Вчера, 22:09
1
Дочь нового главы «Спартака» болеет за ЦСКА, а сын занимается в академии красно-синих
Вчера, 21:50
8
Реакция Губерниева на возможное назначение Ивича в «Спартак»
Вчера, 21:42
3
Орлов определил, кто лучше – Дзюба или Соболев
Вчера, 21:35
Раскрыта национальность нового тренера «Оренбурга»
Вчера, 21:15
1
Ещенко дал конкретную рекомендацию «Спартаку» насчет Станковича
Вчера, 21:10
Мостовой дал совет «Спартаку», как быть со Станковичем
Вчера, 20:46
2
Глава «Динамо» покинул пост из-за Карпина
Вчера, 20:30
3
Киркоров прокомментировал желание Аршавина сократить алименты на детей
Вчера, 20:13
24
Ари: «Сперцян – черный русский!»
Вчера, 19:59
6
«Сиди там, не мешайся!»: Быстров назвал конкретного человека, который вредит «Спартаку»
Вчера, 19:52
2
Ташуев прокомментировал возможное назначение в «Оренбург»
Вчера, 19:44
2
ФотоСоболев схлопотал 44 штрафа за год в «Зените»
Вчера, 19:33
13
3 игрока, включая спартаковца, покинули сборную России
Вчера, 19:14
8
Лапочкин: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти»
Вчера, 19:06
9
Смолов нашел новую работу, не связанную с футболом
Вчера, 18:45
7
Видео«Балтика» преподнесла Талалаеву роскошный подарок после победы над «Динамо Мх»
Вчера, 18:28
6
У экс-игрока «Факела» Аппаева умер сын
Вчера, 18:16
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 