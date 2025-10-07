Введите ваш ник на сайте
ЦСКА отказался от претензий к судейству в дерби со «Спартаком»

Сегодня, 19:50
1

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил отказ клуба от обращения в ЭСК РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

«Да, мы видели эти эпизоды, но нет желания и смысла на них останавливаться и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро, а также неудалением Джику из‑за непоказанной второй желтой не будет.

Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке. Но надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории.

И, вспоминая многие другие наши противостояния за последние годы и продолжительные скандалы и споры после, можно только констатировать, что в воскресенье арбитры точно справились», – сказал Брейдо.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (1)
Айболид
1759856844
Ну ?!!! А зря .
Ответить
  • Читайте нас: 