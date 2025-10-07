Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов в национальную команду отдельных игроков.
– Нет ли проблемы с нападающими?
– Головной боли пока нет. Есть Воробьев, Сергеев, Комличенко.
Дефицит? Ну да. Соболев пока не убеждает. Если бы убеждал, был бы здесь.
– Почему не было Захаряна?
– Захарян в расширенном списке – жест поддержки. Не вызвали, потому что не убедил. Расстраивает, что не играет. Надо работать.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
Источник: «Спорт-Экспресс»