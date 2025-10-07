Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов в национальную команду отдельных игроков.

– Нет ли проблемы с нападающими?

– Головной боли пока нет. Есть Воробьев, Сергеев, Комличенко.

Дефицит? Ну да. Соболев пока не убеждает. Если бы убеждал, был бы здесь.

– Почему не было Захаряна?

– Захарян в расширенном списке – жест поддержки. Не вызвали, потому что не убедил. Расстраивает, что не играет. Надо работать.