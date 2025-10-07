Введите ваш ник на сайте
  Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России

Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России

Сегодня, 17:05

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов в национальную команду отдельных игроков.

– Нет ли проблемы с нападающими?

– Головной боли пока нет. Есть Воробьев, Сергеев, Комличенко.

Дефицит? Ну да. Соболев пока не убеждает. Если бы убеждал, был бы здесь.

– Почему не было Захаряна?

Захарян в расширенном списке – жест поддержки. Не вызвали, потому что не убедил. Расстраивает, что не играет. Надо работать.

  • Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
  • Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Зенит Динамо Россия Соболев Александр Захарян Арсен Карпин Валерий
