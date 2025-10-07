Прогноз Непомнящего на будущее Захаряна

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий предсказал возвращение Арсена Захаряна в РПЛ из «Реал Сосьедада».

«Захарян слишком мало играет, чтобы его испанскую карьеру можно было как-то оценивать. Нет четкой картины. Но он еще достаточно молодой – все впереди. Возвращение в Россию? Думаю, аренда в клуб РПЛ пошла бы ему на пользу.

Усилил бы он нынешний «Зенит»? Захарян мог бы решить проблемы «Зенита» в созидании, которые периодически возникают в матчах с оборонительными командами. Но более вероятным видится его возвращение в «Динамо». Одно скажу точно: в РПЛ у Захаряна будет куда больше игровой практики», – сказал Непомнящий.