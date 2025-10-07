Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА

Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА

Сегодня, 10:09
14

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился наблюдениями от просмотра матча со «Спартаком». Армейцы победили в 11-м туре РПЛ со счетом 3:2.

«Начало классное, армейцам слишком легко дались голы. Дальше не поверили своему счастью и расслабились, во втором тайме ещe и по физике просели.

Да, «Спартак» был в шоке, но самый ужасный – Максименко. Четыре удара, три гола. Ещe и какие: в первом моменте в штрафной, кроме него, были три защитника, и они вчетвером не разобрались с Глебовым», – сказал Пономарев.

  • ЦСКА в следующем матче сыграет против «Локомотива».
  • «Спартак» встретится с «Ростовом».

Источник: NEWS.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Пономарев Владимир
boris63
1759823233
За то на скамье сидит вратарь куда лучше Максименко.
Ответить
alefreddy
1759824406
Пупс слабый как и вся защита
Ответить
val69
1759826169
Дырка он.. От бублика...
Ответить
Интерес
1759828838
Когда снова вышел буйный Бабич,я понял,что мой прогноз на победу ЦСКА верен.То есть,кроме ужасного Максимки ,были ещё трое "великих и ужасных",особенно этот африканский новичок,который весь матч мечтал удалиться,но судьи его разочаровали.Он ещё опаснее для "Спартак",чем Бабич,и Виктор для ЦСКА.
Ответить
