Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился наблюдениями от просмотра матча со «Спартаком». Армейцы победили в 11-м туре РПЛ со счетом 3:2.

«Начало классное, армейцам слишком легко дались голы. Дальше не поверили своему счастью и расслабились, во втором тайме ещe и по физике просели.

Да, «Спартак» был в шоке, но самый ужасный – Максименко. Четыре удара, три гола. Ещe и какие: в первом моменте в штрафной, кроме него, были три защитника, и они вчетвером не разобрались с Глебовым», – сказал Пономарев.