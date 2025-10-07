Быстров назвал игрока «Зенита», который ему противен

Бывший зенитовец Владимир Быстров недоволен игрой нападающего команды Александра Соболева.

«Как долго Артем Дзюба еще будет играть? Вопрос к тренеру – как долго готов тренер терпеть такого нападающего? Семак же терпит Соболева, а он еще хуже, чем Дзюба. Вот в чем парадокс-то. Хуже в движении, побороться за мяч…

Лимит? Я Шилова лучше буду смотреть, чем вот такого Соболева. Для меня, не разбирающегося в футболе, смотреть на Соболева каждый раз противно. Мне не нравится, когда человек ходит пешком. Да, его начали критиковать, он начал цепляться, стараться, но этого мало.

Когда «Зенит» приезжает и играет без нападающего, чего его бояться? Когда Дзюба тот же был, боялись, потому что он и головой мог продавить и скинуть», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной Футбол!».