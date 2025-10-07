Введите ваш ник на сайте
Быстров назвал игрока «Зенита», который ему противен

Сегодня, 09:13
8

Бывший зенитовец Владимир Быстров недоволен игрой нападающего команды Александра Соболева.

«Как долго Артем Дзюба еще будет играть? Вопрос к тренеру – как долго готов тренер терпеть такого нападающего? Семак же терпит Соболева, а он еще хуже, чем Дзюба. Вот в чем парадокс-то. Хуже в движении, побороться за мяч…

Лимит? Я Шилова лучше буду смотреть, чем вот такого Соболева. Для меня, не разбирающегося в футболе, смотреть на Соболева каждый раз противно. Мне не нравится, когда человек ходит пешком. Да, его начали критиковать, он начал цепляться, стараться, но этого мало.

Когда «Зенит» приезжает и играет без нападающего, чего его бояться? Когда Дзюба тот же был, боялись, потому что он и головой мог продавить и скинуть», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной Футбол!».

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
  • В течение года с небольшим Соболев провел за «Зенит» 45 матчей, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.
  • С приходом Александра у «Зенита» прервалась трофейная серия в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1759817945
даже гомосекам противно твоё рыло, по которому тебе дали на входе в гей-клуб в 2018, и о чём имеется подтверждающая видеозапись. гы-гы!
Ответить
andr2112
1759819276
Если вспомнить как ты играл, то отличие только в скорости. А так - оба "дельфина" только разноскоростные)
Ответить
FFR
1759821899
Можно подумать, что сам Быстров кому-то приятен...
Ответить
Taps
1759822254
Тупой безмозглый игрун это Соболь.
Ответить
alefreddy
1759822926
может и так однако
Ответить
andr45
1759822963
ЧЕРДАНЦЕВ «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». К тому же не легионер. Очень прилично прибавил за последнее время, например, в подыгрыше. И, в отличие от Кассьеры, настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.» PS 1 февраля 2025 года Александр Соболев пообещал команде «Zenitе» сделать 20 голевых действий во второй части сезона Российской Премьер-Лиги. Для этого, по мнению Глушенкова, высказанному Матч ТВ, «надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И ещё можно тренировки считать».
Ответить
...уефан
1759824492
...прямо, так и назвал - "противный"?...
Ответить
FWSPM
1759829216
все проклятый лимит виноват и сборная бразилии))
Ответить
