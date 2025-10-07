Подробности трансфера Пруцева из «Спартака» в ЦСКА

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» расширил информацию о подготовке трансфера полузащитника Данила Пруцева из «Спартака» в ЦСКА.
– Большая вероятность, что Пруцев переходит в ЦСКА в этом году. Договорились с его агентами.
– «Спартак» ведь только его продлил.
– На него есть условная небольшая сумма отступных.
– Почему «Спартак» так легко отпускает его?
– Его просто выкупит ЦСКА.
– То есть история ЦСКА и Баринова закрыта?
– Про Баринова ничего не знаю, просто большая вероятность, что Пруцев будет в ЦСКА уже зимой.
- Пруцев в аренде в «Локо» до лета, но у «Спартака» есть право возвращения игрока зимой.
- 25-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
- У него контракт со «Спартаком» до 2028 года.
Источник: Спортс