Орлов определил, кто лучше – Дзюба или Соболев

Комментатор Геннадий Орлов сравнил двух бывших форвардов сборной России: Артема Дзюбу и Александра Соболева.

По мнению Орлова, Дзюба лучше как спортсмен.

«Сравнения Соболева с Дзюбой? Ну какие тут могут быть параллели? Дзюба гораздо техничнее, ногами лучше работает.

Послужной список у Артема совсем другой. Был ведущим игроком сборной на домашнем чемпионате мира, да и вообще больше всех забил в нашем чемпионате. Разве это случайность? У Соболева все гораздо скромнее», – считает Орлов.