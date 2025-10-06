Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче с «Зенитом» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», – сказал Дзюба.