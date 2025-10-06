Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»

Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»

Сегодня, 15:21

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче с «Зенитом» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», – сказал Дзюба.

  • После удара Дзюбы с пенальти на 90+5-й минуте мяч попал в перекладину.
  • 37-летний форвард в этом сезоне провел за «Акрон» 11 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

Еще по теме:
Дзюба оценил победу ЦСКА над «Спартаком»
Администрацию Петербурга призвали поставить памятник Дзюбе 8
Появилось оригинальное объяснение эпичному промаху Дзюбы с пенальти 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона
17:21
Григорян раскритиковал назначение пенальти в ворота «Спартака»
17:09
Назван третий претендент на пост главного тренера «Оренбурга»
16:48
1
«Спартак» принял окончательное решение по Станковичу
16:38
8
ФотоПоявилась фотография нового гендиректора «Спартака» в шарфе ЦСКА
16:16
10
Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти»
15:46
1
Стало известно, почему Мовсесьяна не назначили в «Спартак» летом
15:35
3
Абаскаль назвал лучшую команду РПЛ
15:28
1
Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»
15:21
Мостовой заявил, что в отставке Станковича нет логики
14:51
2
Все новости
Все новости
Дзюба оценил победу ЦСКА над «Спартаком»
16:59
В КДК определили сроки рассмотрения скандала между Сперцяном и Ндонгом
16:32
Карпина назвали самым перехваленным тренером в российском футболе
16:02
1
Стало известно, почему Мовсесьяна не назначили в «Спартак» летом
15:35
3
Абаскаль назвал лучшую команду РПЛ
15:28
1
Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»
15:21
Мостовой заявил, что в отставке Станковича нет логики
14:51
2
«Оренбург» рассматривает на замену Слишковичу двух легенд сборной России
14:06
1
Олусегун прокомментировал обвинения Сперцяна в расизме
14:00
1
Экс-судья РПЛ прокомментировал падение Солари в штрафной ЦСКА и неудаление Джику
13:50
1
«Спартак» может пополниться экс-сотрудником ЦСКА
13:33
10
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока сентября в РПЛ
13:26
5
Фото«Спартак» объявил о новом назначении
13:11
16
Фото«Спартак» подтвердил громкую отставку
13:05
2
Петржела предложил тренера на замену Семаку в «Зените»
12:58
6
Экс-судья РПЛ высказался о пенальти в ворота «Спартака» и отмененном голе ЦСКА
12:48
6
«Оренбург» определился со сроками назначения нового тренера
12:23
1
Названы сроки возвращения Акинфеева
12:13
2
Фото«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве
12:07
3
Колосков объяснил, почему «Спартаку» нужно оставить Станковича
11:49
3
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
11:43
1
«Спартаку» предложили вернуть Федуна
11:35
8
Названа дата возможной отставки Станковича
11:14
13
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
11:00
1
Ерохин – о пенальти в ворота «Зенита»: «Сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения»
10:52
2
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
5
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном
10:23
23
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 