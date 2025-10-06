Реакция Умярова на вызов в сборную России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о попадании в сборную России.

– Что для тебя значит вызов в главную команду страны?

– Это гордость – представлять честь страны на международном уровне. Для любого футболиста это мечта, которая сейчас осуществилась. Теперь, конечно, хочется дебютировать за национальную команду на поле.

– Вокруг твоего вызова было много разговоров. Как ты на это реагировал?

– Что-то до меня доходило – журналисты спрашивали. Спокойно реагировал, на мне это никак не отражалось. Хотелось просто продолжать работать, чтобы заслужить этот вызов. Сейчас хочется быть постоянно в списке и выходить на поле.

– Как переключиться с клуба на сборную после дерби?

– Всe, что было на поле, – остаeтся на поле. Нужно быстро переключаться – как с клуба на сборную, так и со сборной обратно на клуб. Это новый этап, новая команда, где тоже нужно показывать результат, выкладываться на максимум на тренировках и в матчах.

– Ты практически всех знаешь в сборной?

– Конечно. Кого не знаю лично – того знаю заочно. На поле со всеми общаемся, в этом плане проблем не будет.

– Впереди игры с Боливией и Ираном. Что ты знаешь о них и какие ожидания от матчей?

– Про Иран слышал от ребят по прошлой игре – она прошла довольно тяжело, на выезде, было жарко, душно, команда играла очень интенсивно. Про Боливию знаю меньше. Знаю, что последний матч у них был с Бразилией, и они еe обыграли. Будем разбирать соперников – тренерский штаб подскажет все нюансы.